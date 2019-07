Tragischer Vorfall in Texas

Zehn Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

01.07.2019, 03:17 Uhr | AFP

In Texas hat es ein tödliches Flugunglück gegeben: In der Stadt Addison ist eine Privatmaschine in einen leeren Flughafenhangar gestürzt – keiner der Passagiere überlebte.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im US-Bundesstaat Texas sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine vom Typ King Air 350 stürzte am Sonntag in der Stadt Addison ab, wie die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB mitteilte. Eine Stadtsprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, niemand habe den Absturz überlebt.











Der US-Nachrichtensender CNN berichtete, das Flugzeug sei in einen Flughafenhangar gestürzt. Demnach handelte es sich um eine Privatmaschine. Die Unfallermittlungsbehörde schickte ein Ermittlerteam nach Addison, um den Absturz zu untersuchen.