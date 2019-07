Wagen prallt gegen Baum

Fliege im Auto verursacht schweren Unfall

02.07.2019, 08:03 Uhr | dpa, rok

Brandenburg: Eine Fliege in einem Auto war Ursache für einen schweren Unfall. (Quelle: dpa)

Auf der Jagd nach einer Fliege in ihrem Wagen verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Pkw. Sie prallte frontal gegen einen Baum und wurde schwer verletzt.

Kleine Ursache – große Wirkung: Wegen einer lästigen Fliege im Wagen hat eine Autofahrerin bei Heiligengrabe in Brandenburg einen Unfall mit hohem Schaden verursacht.



Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, hatte die 33 Jahre alte Fahrerin am Montag nach eigenen Angaben bei der Insektenjagd die Kontrolle über den Wagen verloren. Dieser prallte nahe des Ortsteiles Blumenthal frontal gegen einen Baum.





Die Frau aus dem benachbarten Kreis Mecklenburgische Seenplatte wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.