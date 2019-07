Unglück auf Militärbasis

14 Tote bei Brand an Bord von russischem U-Boot

02.07.2019, 16:57 Uhr | AFP, rtr, dpa, jmt

Laut dem russischen Verteidigungsministerium sind 14 Seeleute beim Brand eines U-Boots der russischen Marine gestorben. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt.

Bei einem Brand an Bord eines russischen Unterseebootes sind 14 Seeleute gestorben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Montag in russischen Hoheitsgewässern.



Das Tiefsee-Tauchboot sei im Rahmen einer Übung unterwegs gewesen und habe Messungen am Boden vornehmen wollen. Die Seeleute seien an Rauchvergiftung gestorben. Eine Untersuchung zur Ursache des Feuers sei eingeleitet und das U-Boot befinde sich nun im Militärhafen Seweromorsk nahe der Stadt Murmansk im Norden Russlands.