Alleingelassenes Mädchen stirbt in Auto an Hitzeschock

09.07.2019, 17:39 Uhr | dpa

Bauarbeiter haben in Kroatien ein bewusstloses Mädchen in einem Auto aufgefunden. Der Vater hatte es für knapp zwei Stunden allein zurückgelassen. Das Kind starb an den Folgen eines Hitzeschocks.

In Kroatien ist ein vierjähriges Mädchen gestorben, weil sein Vater es im abgeschlossenen Auto zurückgelassen hatte, während er zum Friseur ging. Das Kind erlag im Kinderspital von Rijeka den schweren Organschädigungen, die es durch Hitzeschock und Dehydrierung erlitten hatte, berichtete das lokale Nachrichtenportal istrain.hr unter Berufung auf Krankenhausärzte.

Bauarbeiter alarmierten den Rettungsdienst

Der 33 Jahre alte Vater hatte den Wagen am vergangenen Donnerstag nahe dem Küstenort Rovinj auf der Halbinsel Istrien abgestellt. Weil die Tochter schlief, ließ er sie in dem abgeschlossenen Fahrzeug zurück und ging zum Friseur. Zwei Stunden später bemerkten Bauarbeiter die bewusstlose Vierjährige und riefen den Rettungsdienst.





Als sich das Unglück ereignete, herrschten im Umkreis von Rovinj Temperaturen von 30 Grad Celsius im Schatten. Gegen den Vater wurde Strafanzeige wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt erstattet.