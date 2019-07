Beim Klettern abgestürzt

Deutscher Wanderer in Österreich tot aufgefunden

14.07.2019, 23:46 Uhr | AFP

Bergretter haben beim Spazierengehen eine Leiche entdeckt: Der Tote lag laut Polizei schon seit zwei Wochen im Wasser. Der 68-Jährige soll beim Klettern im Bereich der Möllschlucht in Kärnten abgestürzt sein.

Ein seit Ende Juni in Österreich vermisster deutscher Wanderer ist am Wochenende tot aufgefunden worden. Der Mann nach einem Bericht der österreichischen Nachrichtenagentur APA zuletzt am 28. Juni in Heiligenblut am Großglockner gesehen worden. Vermutlich sei der 68-Jährige beim Klettern im Bereich der Möllschlucht in Kärnten abgestürzt.











Ein Bergretter habe den Leichnam des Deutschen am Samstagabend während eines Spaziergangs gefunden. Laut Polizei lag die Leiche bereits zwei Wochen im Wasser.