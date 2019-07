Wetter-Aussichten für Deutschland

Zum Wochenende kommt der Sommer wieder

Das Wetter: So warm wird es wieder bis zum Wochenende. (Quelle: t-online.de)

Nach dem heißen Juni sorgt das Wetter im Juli bislang für etwas Abkühlung. Doch der Sommer kommt zurück, die Temperaturen steigen erneut auf über 30 Grad. Hier sind die Aussichten für den Rest der Woche.

Nach dem extrem heißen Juni rieben sich viele Deutschen verwundert die Augen. Teilweise fielen die Temperaturen auf unter 20 Grad Grad Celsius, es regnete sogar. Das wechselhafte Wetter setzt sich auch die kommenden Tage fort. Aber am Wochenende wird es wieder sommerlich heiß, zumindest für eine Hälfte des Landes.

Doch unsere Wahrnehmung ist durch den extrem heißen Vormonat getrügt. "Wir hatten einen extrem heißen Juni, das ist trügerisch", so Dustin Böttcher, Meteorologe beim Wetterdienst Meteomedia, im Gespräch mit t-online.de. "Wir leben halt nicht am Mittelmeer. Das dürfen wir nicht vergessen." Der Juni war ganze sechs Grad wärmer als die Durchschnittstemperatur in dem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961. Dagegen ist der Juli aktuell nur 0,3 Grad kälter als der Durchschnitt.

Der Sommer kommt zurück

Und der Monat ist noch nicht vorbei. Mitte der Woche pendeln sich die Temperaturen in weiten Teilen des Landes bei knapp über 20 Grad ein. Es bleibt trocken und während es im Südwesten und Nordosten sehr viele Sonnenstunden gibt. Es ist lediglich in der Mitte, im Osten und Nordwesten mehr bewölkt. Im Südwesten klettern die Temperaturen auf 29 Grad, an der Nordseeküste wird es mit 18 Grad am kältesten.



Dieser Trend setzt sich auch am Donnerstag fort. Der Osten und dem Süden erwartet ein sommerlicher Tag. Die Temperaturen liegen im ganzen Land bei warmen 26 bis 29 Grad. Im Südwesten wird es erneut am wärmsten. Lediglich im Norden und Westen kann es am Nachmittag regnen, es kann zu leichten Gewittern kommen. "Es wird aber keine spektakuläre Unwetterlage geben", sagt Böttcher. "Wir reden hier wirklich nur von vereinzelten Blitzen."

"Deutlich heißer"

Diese Regenschauer breiten sich allerdings in der Nacht zum Freitag aus. Im ganzen Land kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Doch wenn die Menschen am Freitagmorgen aufwachen, sind die Regenwolken größtenteils schon abgezogen. Nur im Osten kann es noch zu Niederschlägen kommen. Der Tag wird ansonsten heiter bis wolkig, in weiten Teilen pendeln sich um die 25 Grad ein.







Zum Wochenende kommt dann der Sommer zurück. Es wird deutlich heißer", bestätigt Böttcher. "Der Süden kommt am Wochenende aber deutlich besser weg." Während es im Süden mit bis zu 34 Grad sehr heiß wird, erreicht die Nordhälfte nur Höchstwerte von 28 bis 29 Grad. Es kann nur vereinzelt zu leichten Schauern zu Gewittern kommen. Das Badewetter kommt langsam zurück, auch ohne Mittelmeer.