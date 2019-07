Beim Zurücksetzen

Berlin: Frau liegt auf Parkplatz und wird von Lkw überrollt

20.07.2019, 14:19 Uhr | dpa

Rettungswagen im Einsatz: Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Kopfverletzungen. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Tödliches Unglück in Berlin-Pankow: Vor einem Supermarkt ist eine Frau von einem Lkw erfasst und getötet worden. Ein ähnlicher Fall ereignete sich an einer Raststätte in Hessen.

Eine Frau ist in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Die Berliner Polizei teilte mit, der 51 Jahre alte Fahrer habe einen Supermarkt im Stadtteil Pankow beliefert und seinen Lastwagen auf dem Parkplatz abgestellt. Als er wieder losfahren wollte und zurücksetzte, habe der Lastwagen die Frau überrollt, teilte die Polizei weiter mit.

Warum die Frau am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz lag, war zunächst unklar. Sie sei unmittelbar an ihren Kopfverletzungen gestorben. Weitere Angaben zu der Frau gab es zunächst nicht.

Lkw-Fahrer überfährt Begleiterin

Ein ähnliches Unglück ereignete sich auf einem Rastplatz an der A3 bei Rodgau in Südhessen. Dort hat ein Lkw-Fahrer seine Beifahrerin überrollt und tödlich verletzt. Der 36-Jährige habe auf der Rastanlage Weiskirchen-Nord rückwärts rangiert und die 23-Jährige übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.





Die junge Frau erlag am Freitagabend noch am Unfallort ihren Verletzungen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte war zunächst unklar. Dem Lasterfahrer wurde ein Blutprobe abgenommen. Der Fahrer und das Unfallopfer stammen beide aus Rumänien.