Verspätungen und Ausfälle

Zehntausende gestrandet: Chaos an Amsterdamer Flughafen hält an

25.07.2019, 09:34 Uhr | dpa, nhr

Die Anzeigen am Flughafen Schiphol zeigen Dutzende Annulierungen und Verspätungen: Das Chaos durch eine Tank-Panne hält auch am Donnerstag an. (Quelle: Reuters)

Tankprobleme haben am Mittwoch auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol für Chaos gesorgt. Auch am Donnerstag müssen Reisende mit massiven Verspätungen und Flugausfällen rechnen.

Tankprobleme hatten den Flugverkehr am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Mittwoch stark behindert. Auch am Donnerstag müssten Reisende mit Verspätungen und Annulierungen ihrer Flüge rechnen, teilte der Flughafen mit.

Nach der Panne im Tanksystem des Flughafens dauerte es mehr als acht Stunden bis die Probleme behoben und die ersten Flugzeuge am späten Mittwochabend wieder aufgetankt werden und starten konnten.



Durch die Probleme bei einer externen Firma waren zeitweise 20.000 bis 30.000 Passagiere gestrandet, teilte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend mit. Nach Angaben des Roten Kreuzes hatten rund 1.300 Menschen, die schon im Zollbereich waren, die Nacht auf Feldbetten verbracht. Andere Fluggäste waren nach Hause zurückgekehrt, hatten in Hotels geschlafen oder die Nacht in den Abflughallen verbracht. Reisende klagten in sozialen Medien über chaotische Zustände und mangelhafte Information.

180 Flüge annulliert

Mehr als 100 Maschinen konnten wegen einer Störung beim Tank-Unternehmen nicht rechtzeitig abfliegen, 180 Flüge wurden annulliert. Gegen 13.00 Uhr am Mittwoch waren die Probleme erstmals gemeldet worden. Die Ursache bleibt weiterhin unklar. Der Flughafen schloss aber ausdrücklich aus, dass es mit der Hitze zusammenhing.









Flüge hatten stundenlange Verspätungen. Maschinen mit Ziel Amsterdam wurden nach Angaben des Flughafens zu anderen Flughäfen umgeleitet. Der Flughafen kündigte eine Untersuchung an