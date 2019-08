Allein am Steuer

15-Jährige fährt Auto und baut schweren Unfall

02.08.2019, 12:01 Uhr | dpa

Der Vater hatte es ihr erlaubt: In Thüringen ist eine Jugendliche mit dem Wagen ihres Vaters über ein Feld gefahren – und hat dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Eine 15-Jährige ist im Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit dem Auto ihres Vaters gefahren und hat dabei einen schweren Unfall gebaut. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, hatte ihr Vater ihr erlaubt, mit seinem Auto auf einem Feld zu fahren. Sie war alleine im Auto und verlor während der Fahrt am Donnerstag plötzlich die Kontrolle über den Wagen. Das Auto überschlug sich.





Trotz ihrer schweren Verletzungen habe sie sich aus dem Wagen befreien und zu ihrem Vater laufen können, der den Rettungsdienst rief. Sowohl der Vater als auch die Tochter wurden angezeigt.