Wetter in Deutschland

Auf schönen Sonntag folgt ein ungemütlicher Wochenstart

10.08.2019, 14:48 Uhr | dpa

Am Sonntag wird es in ganz Deutschland heiter bis sonnig. Die Freude ist jedoch nur von kurzer Dauer – ab Montag wird es kälter und regnerisch.

Nach Sturmtief "Yap" können die Menschen in Deutschland am Sonntag bei heiterem Wetter kurz durchatmen. Ab Montag wird es wegen kühlerer Atlantikluft aber schon wieder ungemütlicher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte.



Nachts können die Temperaturen demnach in den einstelligen Bereich rutschen. Auch Gewitter werden erwartet. "Yap" hatte am Freitag und in der Nacht zum Samstag kräftige Gewitter nach Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und ins Saarland gebracht.

Am Dienstag gewittert es im Osten

Der Sonntag beginnt laut DWD heiter. Bei Temperaturen von 24 bis 30 Grad sowie von 19 bis 24 Grad im Nordwesten und in Küstennähe bleibt es überwiegend trocken. Im Nordseeumfeld kann es aber einzelne Schauer und kurze Gewitter geben. Im Süden und Südwesten besteht die Gefahr einzelner kräftiger Gewitter. Nachts kühlt es auf 17 bis 10 Grad ab.

Ab Montag kommt zunehmend kühlere Atlantikluft nach Deutschland, wie der DWD mitteilte. Bei Temperaturen von 18 bis 25 Grad wird es wechselnd bewölkt. Im Westen und Nordwesten gibt es einzelne Schauer und Gewitter, im Südosten kann es kräftiger regnen und einzelne Gewitter geben. Ansonsten bleibt es trocken, im Nordosten wird es sogar sonnig. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 bis 9 Grad.







Am Dienstag erwischt es dann auch die Osthälfte das Landes, dort gibt es Schauer und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 24 Grad. Nachts kühlt es auf 15 bis 9 Grad ab.