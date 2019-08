Wetter in Deutschland

Heftige Gewitter und Starkregen – aber die Hitze bleibt

Auch am Dienstag drohen neue Unwetter. Weite Teile Deutschlands müssen sich auf heftigen Starkregen einstellen – wo die heftigen Regenfälle runter kommen, ist unklar.

In Deutschland bleibt es heiß – und es drohen wieder Unwetter. Schon am Dienstagnachmittag sorgen labile Luftmassen für Gewitter und Starkregen – vor allem in der Mitte und im Osten der Republik. Weil kaum Bewegung in der Luft vorhanden ist, können die Unwetter punktuell richtig heftig werden. Auch in den kommenden Tagen muss immer wieder mit Gewittern gerechnet werden. Erst am Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder – doch auch das hat einen Haken.

Nachdem am Montagabend Unwetter in vielen Teilen Deutschlands für Probleme gesorgt haben, startet der Dienstag im gesamten Land freundlich. Doch lange hält das nicht. Bereits am frühen Nachmittag drohen von den Mittelgebirgen bis zur Ostsee schwere Gewitter. "Die Luftmasse ist labil. Dazu gib es kaum Bewegung in der Luft. Das kann punktuell für heftige Regenfälle sorgen", erklärt Alexander Rudolph, Wetterexperte der MeteoGroup. Wo die Niederschläge runter kommen, können die Experten nicht genau vorhersehen: "Aufgrund der Wetterlage kann es sein, dass an einem Ort starke Unwetter herrschen und direkt daneben nichts passiert."

Die Temperaturen klettern fast im ganzen Land auf über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat für große Teile des Landes eine Hitzewarnung herausgegeben. Am wärmsten wird es im Emsland und am Niederrhein mit bis 35 Grad. In Berlin und Hamburg werden es 32 Grad. Etwas kühler ist es in Bayern. München schafft 29 Grad, in den Voralpen sind es 27 Grad.

Die Unwetter ziehen im Laufe des Tages langsam nach Nordosten. Dort ist das Risiko für Gewitter bis zum späten Abend gegeben. Im übrigen Land beruhigt sich die Wetterlage aber. Dabei bleibt es mitunter tropisch: In Bremen und am Niederrhein gehen die Temperaturen auch in der Nacht nicht unter 20 Grad zurück. Auch sonst bleibt es mit 17 bis 19 Grad im Norden und 13 bis 18 Grad im Süden mild.

Auch am Mittwoch wieder Unwetter möglich

Der Mittwoch startet dann trocken und freundlich – und es bleibt weiter heiß. Von NRW bis Berlin sind Temperaturen bis zu 34 Grad möglich. Xanten schafft 32 Grad, südlich von Berlin werden es 34 Grad. Auch im Süden ist es mit 28 bis 32 Grad sehr warm. Im Norden klettern die Temperaturen wieder auf über 30 Grad: zum Beispiel in Kiel.



"Tendenziell ist der Mittwoch ein schöner Tag. Aber das Risiko von Gewittern und Schauern bleibt bestehen", sagt Rudolph. Dabei wird es den Norden und Osten häufiger treffen. Der Süden sollte trockenere bleiben, so der Wetterexperte. Auch die Nacht bleibt mild. Magdeburg kommt auf 19 Grad, Nürnberg auf 17, Hannover auf 20 Grad.

Am Donnerstag ist Deutschland zweigeteilt

Am Donnerstag ändert sich die Wetterlage dann. Im Osten bleibt es warm bei Temperaturen um 33 Grad, beispielsweise in Cottbus. Im Westen dagegen herrscht eine Kaltfront – und mit ihr kältere Temperaturen. Am Niederrhein wird es noch maximal 24 bis 28 Grad warm, Bremen schafft 25 Grad.



Die Kaltfront zieht dann im Laufe des Tages nach Osten. Gewitter und Regenschauer sind auch dann wieder möglich. Allerdings werden diese eher großflächig ausfallen und nicht mehr so punktuell sein, ist sich Wetterexperte Rudolph sicher.







Zum Ende der Woche kommen dann noch einmal warme Luftmassen nach Deutschland – Gewitter werden aber seltener. Der Freitag und der Samstag werden freundlich, am Sonntag muss schon wieder mit Unwettern gerechnet werden. Dann rückt eine große Kaltfront aus dem Westen an. Damit werden auch langfristig kühlere Temperaturen wahrscheinlich. Rudolph: "Es kann gut sein, dass der Sommer dann erst einmal eine Pause macht."