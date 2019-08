Thüringen

Kleinlaster fährt in Motorradfahrer – vier Tote auf A9

30.08.2019, 18:01 Uhr | dpa

Ein Kleinlaster fährt auf der A9 in eine Gruppe von Motorrädern. Vier Menschen sterben. Offenbar hatten sie zuvor wegen starken Regens anhalten müssen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 in Thüringen sind vier Motorradfahrer getötet worden. Ein Kleinlaster fuhr am Freitagnachmittag zwischen Bad Lobenstein und Schleiz in eine Gruppe aus drei Motorrädern, die mit vier Menschen besetzt waren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte.



Die gesamte Besatzung der Motorräder kam ums Leben. Die drei Insassen des Kleinlasters wurden verletzt. Weitere Details konnte die Polizei noch nicht nennen.







Nach ersten Angaben hatten die in Richtung Berlin fahrenden Motorradfahrer bei plötzlich einsetzendem starken Regen Schutz unter einer Brücke gesucht und dort gestoppt. Dort fuhr der Laster in die Gruppe.