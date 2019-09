Flüge für Festivalbesucher

Hubschrauber-Absturz in Norwegen – alle sechs Insassen tot

01.09.2019, 11:23 Uhr | dpa

Beim Absturz eines Hubschraubers kommen in Norwegen sechs Menschen ums Leben. Die meisten Opfer waren wohl junge Menschen Anfang 20. Die Ursache des Unglücks ist unklar.

Fünf Passagiere und der Pilot sind beim Absturz eines Hubschraubers am Samstagnachmittag in Norwegen ums Leben gekommen. Am Sonntag begannen die staatliche Unfalluntersuchungsstelle für zivile Luftfahrt und polizeiliche Ermittler mit Untersuchungen am Unfallort südwestlich der nordnorwegischen Stadt Alta, um die Ursache herauszufinden.

Das zuständige Nationale Rettungskoordinierungszentrum hatte am Samstagabend zunächst vier Tote bestätigt. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass eine vermisste Person tot aufgefunden worden sei. Ein verletzter Passagier, der zunächst in ein Krankenhaus nach Tromsø geflogen worden war, starb dort.





Bei den fünf Passagieren soll es sich nach Polizeiinformationen um junge Menschen Anfang 20 aus Alta handeln, der Pilot sei Schwede. Die Polizei geht davon aus, dass es einige Zeit dauern werde, bis die Identität der Toten feststehe. Der Hubschrauber habe nach dem Absturz gebrannt. Er gehört dem Unternehmen Helitrans und soll nach Medienberichten Flüge für Besucher eines Festivals in Alta angeboten haben. Nach Angaben des norwegischen Fernsehsenders TV2 wurden die Konzerte am Samstag nach Bekanntwerden des Unglücks abgebrochen.