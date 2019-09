Freudenberg bei Siegen

Fettexplosion auf Volksfest: 14 Verletzte

08.09.2019, 15:55 Uhr | dpa

Polizisten auf dem sogenannten "Backesfest" in Freudenberg: An einem Essenstand soll es zu der Explosion gekommen sein. (Quelle: Berthold Stamm/dpa)

Schwerer Unfall bei einem Brauchtumsfest in Nordrhein-Westfalen: Eine Fettexplosion in einer Bratpfanne hat 14 Menschen verletzt, sechs davon schwer.

Bei einem Brauchtumsfest in Freudenberg-Alchen im Siegerland ist es zu einer Explosion mit 14 Verletzten gekommen. Sechs von ihnen befanden sich in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Siegen. Ursache sei vermutlich eine Fettexplosion in einer Bratpfanne gewesen. Die Schwerverletzten wurden per Hubschrauber zu Spezialkliniken ins Ruhrgebiet und nach Köln geflogen.

Zur Unglückszeit soll es in Freudenberg geregnet haben. Ob Regenwasser in das heiße Fett geriet und so die Explosion auslöste, war zunächst unklar. Um eine Gasexplosion habe es sich aber nach Einschätzung der Behörden wohl nicht gehandelt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Beim sogenannten "Backesfest" wird traditionell eine alte dörfliche Backstube in Betrieb genommen. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei eilten mit größerem Aufgebot zum Einsatzort. Wie viele Menschen das Fest zum Zeitpunkt der Explosion besuchten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.