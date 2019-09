Unfall in Sachsen

85-Jähriger gerät in Erntehäcksler – schwerste Beinverletzungen

13.09.2019, 11:30 Uhr | dpa

Ein Maishäcksler bei der Ernte: In Sachsen wurde einem Mann eine Erntemaschine zum Verhängnis. (Quelle: Rust/Symbolbild/imago images)

In Sachsen hat sich ein Mann bei der Erntearbeit schwere Verletzungen zugezogen. Noch konnte nicht geklärt werden, wie der 85-Jährige in das Schneidwerk einer Maschine geriet.

Bei Erntearbeiten in Grimma ist ein 85-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet aus zunächst ungeklärter Ursache in das Schneidwerk einer Erntemaschine, wie die Polizei mitteilte. Der Mann zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.





Das Unglück ereignete sich am Mittwochnachmittag. Warum der Mann in dem Feld stand, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittler zogen einen Gutachter hinzu, um die genauen Abläufe zu klären.