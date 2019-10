Bis zu 25 Grad

Freundliches Herbstwetter am Wochenende

09.10.2019, 17:29 Uhr | dpa-AFX

Gute Nachrichten für all jene, denen zuletzt schon etwas zu kalt wurde - es wird generell wärmer in Deutschland. Allerdings hat der Süden mehr vom goldenen Oktober als der Norden. (Quelle: t-online.de)

Nach dem Regen und der Kälte der letzten Tage ist Besserung in Sicht: Am Wochenende wird es noch einmal sommerlich warm. Auch die Sonne wird sich öfters zeigen.

Deutschland steht vielerorts ein goldenes Herbst-Wochenende bevor: Nach zuletzt wechselhaftem und mitunter nasskaltem Wetter werden in weiten Teilen des Landes zunehmend wärmere Temperaturen erwartet. Am Wochenende soll es dann bei Sonne und blauem Himmel vereinzelt bis zu 25 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Der Donnerstag startet allerdings noch vielerorts stark bewölkt. Vor allem in der Mitte und im Südosten Deutschlands wird gebietsweise schauerartiger Regen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 18 Grad. Während es am Freitag laut DWD im Norden Regenschauer geben kann, setzt sich in der Südhälfte bereits zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.







Auch am Samstag bleibt das Wetter noch zweigeteilt. Im Süden wird blauer Himmel mit viel Sonnenschein erwartet. Dazu gibt es sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad. In der Nordhälfte werden bei wechselhaftem Wetter immerhin 17 bis 22 Grad erreicht. Am Sonntag erwarten die Meteorologen dann nahezu überall Sonne und Höchstwerte um die 23 Grad.