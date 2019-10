Feuer im Parkhaus

Großbrand am Flughafen Münster-Osnabrück

14.10.2019, 22:59 Uhr | dpa

Die Feuerwehr löscht einen Großbrand in dem Parkhaus am Flughafen Münster / Osnabrück. Foto: Nord-West-Media TV/dpa. (Quelle: dpa)

Großeinsatz der Feuerwehr am Flughafen Münster-Osnabrück: In einem Parkhaus 100 Meter entfernt vom Terminal brennen Dutzende Autos. Die Löscharbeiten dürften die ganze Nacht dauern.

Am Flughafen Münster Osnabrück (FMO) sind in einem Parkhaus rund 60 Autos in Brand geraten. Verletzte gebe es bislang keine, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Löscharbeiten dauerten vermutlich die ganze Nacht. Die Brandursache sei unklar. Die Feuerwehr war mit rund 260 Einsatzkräften vor Ort, wie es weiter hieß. Es gebe eine starke Rauchentwicklung.

Das mehrgeschossige Parkhaus, in dem die Autos brennen, sei etwa 100 Meter vom Flughafenterminal entfernt, sagte der Feuerwehrsprecher weiter. Das Gebäude sei nach ersten Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet. Nach Abschluss der Löscharbeiten, müssten die Fahrzeuge geborgen werden. Der Flugbetrieb sei durch den Brand nicht beeinträchtigt, sagte Andrés Heinemann, Sprecher des Flughafens. Bis morgen 8 Uhr gebe es noch 23 Starts- und Landungen.

Flughafen kündigt Erstattungsregelung an

Auch unbeschädigte Autos könnten das Parkhaus zunächst derzeit nicht verlassen. Reisende können aber davon ausgehen, dass es eine Erstattungsregelung geben wird, sagte der Flughafen-Sprecher.





Der Flughafen Münster liegt in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen. 2018 wurden dort rund eine Million Fluggäste abgefertigt. Es werden innereuropäische Ziele angeflogen.