300 Einsätze in einer Nacht

Unwetter: Feuerwehr kämpft gegen Chaos in Hannover

16.10.2019, 16:29 Uhr | dpa

Ein Polizeiauto steckt in einer überfluteten Unterführung fest: Die Feuerwehr konnte den Beamten helfen, verletzt wurde niemand. (Quelle: Amadeus Sartorius/dpa)

Keller liefen voll, Straßen standen unter Wasser: In Hannover hat ein schweres Gewitter viel Schaden angerichtet. Selbst die Polizei steckte im Wasser fest. Sie musste ihren Einsatz abbrechen.

Die Feuerwehren in der Region Hannover sind wegen schwerer Unwetter in der Nacht zu Mittwoch rund 300 Mal ausgerückt. Bei den meisten Einsätzen habe es sich um vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gehandelt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Verletzt worden sei niemand.



Mehrere Straßen wurden gesperrt. Zwei Polizisten mussten eine Einsatzfahrt abbrechen, weil sie mit ihrem Streifenwagen auf einer überschwemmten Straße im mehrere Zentimeter hohen Wasser nicht weiterfahren konnten.