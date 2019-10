Unglück im Kreis Karlsruhe

Mann wird nach Unfall mehrfach überfahren

18.10.2019, 12:35 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg hat ein Verkehrsunfall einen tragischen Verlauf genommen: Ein Autofahrer wurde bei einem Auffahrunfall aus dem Wagen geschleudert – dann wurde er mehrfach überfahren.

Nach einem Auffahrunfall ist ein 25-Jähriger in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) von mehreren Autos überfahren und dabei tödlich verletzt worden. Zuvor sei ein 23 Jahre alter Autofahrer aus zunächst unbekannter Ursache auf das vorausfahrende Kleinstfahrzeug des 25-Jährigen aufgefahren, teilte die Polizei mit.

Das vordere Fahrzeug kam demnach von der Straße ab und überschlug sich an einer Böschung. Der Wagen des 23-Jährigen sei ins Schleudern geraten und gegen eine Mittelleitplanke geprallt. Der 25-Jährige, der laut Polizei vermutlich nicht angeschnallt war, wurde aus seinem Wagen geschleudert. Nachdem er dort am Donnerstagabend mehrfach überrollt wurde, starb er trotz Reanimationsmaßnahmen am Unfallort. Der 23-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.







Mindestens zwei Fahrer, die über den Mann gefahren waren, waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch vor Ort. Ihre Fahrzeuge seien zur Spurensicherung abgeschleppt worden, sagte ein Sprecher. Möglicherweise seien weitere Autos über den getöteten Mann gefahren. Die Unfallstelle auf der Bundesstraße 36 war in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt.