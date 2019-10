Keine Fahrgäste an Bord

U-Bahnzug entgleist in München

29.10.2019, 21:19 Uhr | dpa

Feuerwehrautos in der Münchener Innenstadt: Am Abend war eine leere U-Bahn von den Gleisen abgekommen. (Quelle: Fabian Geier/dpa)

In München ist am Abend in der Innenstadt eine U-Bahn entgleist. Der Fahrer war gegen Bremsblöcke geprallt. Glücklicherweise waren die Waggons leer, verletzt wurde niemand.

In der Münchner Innenstadt ist am Dienstagabend eine leere U-Bahn entgleist. Verletzte habe es nicht gegeben, nur einen Sachschaden, sagte ein Polizeisprecher. Der U-Bahnfahrer sei zwischen den Stationen Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße gegen einen der Bremsblöcke gefahren.



Unklar sei noch, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen die Ursache war. Die Strecken der U1 und U2 waren nach dem Unfall am Dienstagabend unterbrochen, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte. Die Störung werde voraussichtlich bis Betriebsschluss andauern.