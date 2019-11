Wetter in Deutschland

Hier kann am Wochenende Schnee fallen

Deutschland stehen trübe und feuchte Tage bevor. Am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig mit vielen Wolken und Regen. In einzelnen Regionen fällt sogar Schnee.

Auf den goldenen Oktober folgt der Schmuddel-November. "Das Wetter bleibt die nächsten Tage trüb und nass mit vielen Wolken und Regen", sagt Dirk Thiele, Wetterexperte der Meteogroup im Gespräch mit t-online.de. Für uns heißt das: Regenjacke nicht vergessen.

Am Donnerstag ist Deutschland zweigeteilt. Während es im Westen immer wieder schauern und regnen kann, bleibt es im Osten weitgehend trocken. In Brandenburg, Sachsen und Bayern kann es auch immer wieder sonnige Abschnitte geben. Bei den Temperaturen ändert sich im Vergleich zum Vortag wenig. In Schleswig wird es mit 8 Grad am kühlsten. In Bochum und Potsdam werden 10 Grad erwartet. In Nürnberg zeigt das Thermometer 11 Grad.

In Südbayern wird es winterlich

"Am Freitag zieht das Tief von Westen weiter in Richtung Osten", sagt der Meteorologe. Vor allem in Baden-Württemberg, Sachsen und Brandenburg schauert es immer wieder. Im Westen und Nordwesten wird es freundlicher bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es aber auch hier schauern. In Köln, Berlin und Leipzig zeigt das Thermometer 9 Grad. In München wird es mit 6 Grad etwas kühler.

In der Nacht auf Samstag wird es in Südbayern winterlich. Während in den flachen Lagen mit viel Regen zu rechnen ist, kann es in den höheren Lagen ab 1.000 Metern auch schneien. Im Rest des Landes geht es am Samstag wechselhaft weiter. "Im Osten wird es trüb und nass. Von Vorpommern bis Bayern kann es örtlich ergiebige Niederschläge geben", sagt Wetterexperte Thiele. Sonst bleibt es meist trocken, mancherorts kann sogar die Sonne rauskommen. In Berlin zeigt das Thermometer 7, in Fürth 6 Grad. Hamburg und Saarbrücken erwarten 8 Grad.

Neue Woche bleibt unbeständig

"Der Sonntag wird bundesweit der freundlichste Tag der Woche", sagt Wetterexperte Thiele. In den meisten Landesteilen bleibt es trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Einzig im Westen und Südosten kann es vereinzelt schauern. Bei den Temperaturen verändert sich wenig. Während in Potsdam, Hamburg und Köln 8 Grad erwartet werden, zeigt das Thermometer in München 6 Grad.





"Auch die neue Woche bleibt unbeständig und trüb bei einstelligen Temperaturen", prognostiziert Thiele. Während weite Teile Deutschlands über einer dichten Wolkendecke liegen, kann es im Osten vereinzelt zu Niederschlägen kommen.