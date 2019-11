Zwei Tote

Porsche in zweiten Stock eines Wohnhauses katalpultiert

11.11.2019, 10:30 Uhr | rew , t-online.de

Ein Polizeiauto in New Jersey: Die Polizei fand den Unfallwagen mit den toten Insassen am Sonntagmorgen. (Symbolbild) (Quelle: United Archives/imago images)

Der Sportwagen raste mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort – und geriet dabei außer Kontrolle. In den USA ist ein Wagen bei einem Unfall in der zweiten Etage eines Gebäudes gelandet. Dabei starben zwei Menschen.

Im US-Bundesstaat New Jersey sind zwei Männer bei einem Unfall mit einem Sportwagen gestorben. Wie die Nachrichtenseite "CBS News" berichtet, fuhren die zwei Männer, 22 und 23 Jahre alt, in der Ortsschaft Toms River mit einem Porsche Boxster mit hoher Geschwindigkeit eine Straße entlang und verloren dabei die Kontrolle über den Wagen. Das Auto flog über einen Straßengraben, durchrammte die Backsteinwand eines leerstehenden Wohnhauses und landete im zweiten Stock des Gebäudes.

Das verunglückte Auto wurde erst am frühen Sonntagmorgen entdeckt, in dem Wagen fand die Polizei die toten Insassen. Feuerwehrleute zogen den Wagen am Mittag mit einem Kran aus dem Haus heraus und schleppten ihn ab.





Wie genau es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest. Laut "CBS News" könnte ein großer Schmutzhaufen vor dem Haus dazu geführt haben, dass das Auto in den zweiten Stock katalpultiert wurde: Möglicherweise raste das unkontrollierte Fahrzeug darüber und flog dann in das Haus, der Haufen könnte einen ähnlichen Effekt wie eine Rampe gehabt haben. Die Ermittlungen dauern an.