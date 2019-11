Sachsen Anhalt

20-jähriger Fußgänger auf Autobahn überfahren

18.11.2019, 10:07 Uhr | dpa

Auf einer Autobahn ist ein Fußgänger ums Leben gekommen: Ein junger Mann wollte die Fahrbahn überqueren – und wurde dann von mehreren Autos überfahren.

Ein 20-jähriger Mann ist in Sachsen-Anhalt zu Fuß über die Autobahn gelaufen und bei einem Unfall getötet worden. Ein 61-Jähriger erfasste am Sonntagabend auf der A2 mit seinem Transporter den Fußgänger, als dieser auf Höhe der Raststätte Börde Nord die Fahrbahn überquerte, wie die Polizei in Magdeburg am Montag mitteilte.

Durch den Aufprall wurde der junge Mann auf den linken Fahrstreifen geschleudert und dort von zwei weiteren Fahrzeugen überrollt. Der 20-Jährige starb noch am Unfallort.







Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Warum der Mann zu Fuß über die Autobahn lief, war unklar. Die Autobahn in Richtung Hannover war für etwa drei Stunden voll gesperrt.