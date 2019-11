"Chaotische Wetterküche"

Ein grauer, trüber Wochenanfang

24.11.2019, 18:17 Uhr | dpa

Grau und trüb beginnt die kommende Woche – mit etwas Glück bleibt es aber trocken. Lokal sind einzelne Sonnenstrahlen möglich. Zur Wochenmitte kann es lokal zu Windböen kommen.

Das Wetter in Deutschland bleibt zum Wochenstart durchwachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, beginnt der Montag mit Höchsttemperaturen zwischen 2 und 8 Grad. Nur am Niederrhein können die Temperaturen mit etwas Sonne auf 11 Grad klettern.

Auch der Dienstag bleibt grau. Gelegentlich kann es laut Vorhersage regnen. Bei Temperaturen liegen zwischen 5 und 13 Grad. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefstwerte in der Nordwesthälfte 8 bis 4 Grad, in der Südosthälfte 5 bis 1 Grad. Der Mittwoch wird stark bewölkt, im Westen und Nordwesten am Nachmittag gelegentlich mit etwas Regen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 7 und 14 Grad

Noch keine Vorhersage für Weihnachten möglich

In der Nacht zum Donnerstag weiterhin vielerorts bedeckt und vor allem in der Südwesthälfte zeitweise Regen. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Im Südwesten einzelne Windböen, auf den Bergen Sturmböen.







Das graue Wetter lässt einen Monat vor Weihnachten noch keinen Schluss über eine weiße Weihnacht zu. "Die Wetterküche ist ein chaotisches System", sagte Meteorologe Marcus Beyer vom DWD. "Da können kleine Änderungen große Wirkungen haben." Einen ersten Trend könne man erst zehn Tage vor dem Fest sehen. "Eine verlässliche Vorhersage kann man erst drei bis vier Tage vorher treffen."