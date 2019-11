Unglück in Luxemburg

Kleinkind auf Weihnachtsmarkt von Eisskulptur erschlagen

25.11.2019, 16:27 Uhr | AFP

Eine zerstörte Eisskulptur liegt auf dem Boden des Weihnachtsmarktes in Luxemburg: Die Skulptur ist am Sonntagabend eingestürzt und hat dabei ein Kleinkind so schwer verletzt, das es noch im Krankenwagen starb. (Quelle: Polizei Luxemburg /dpa)