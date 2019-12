Juwelen-Raub in Dresden

Mysteriöser Kunstmäzen lockt Diebe mit Millionen-Betrag

Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden hat sich nun ein anonymer Kunstliebhaber in die Suche nach den geklauten Juwelen eingeschaltet. Seine Belohnung: 1,3 Millionen Euro, sollten die Schmuckstücke zurückgegeben werden. (Quelle: t-online.de)

Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe hat sich ein anonymer Kunstliebhaber in die Suche nach den geklauten Juwelen eingeschaltet. Mit einem Millionen-Betrag will er die Schmuckstücke vor der Zerstörung retten.

Ein unbekannter Kunstliebhaber befürchtet, dass die Diamanten und Brillanten, die aus dem Grünen Gewölbe in Dresden geklaut wurden, zum Weiterverkauf herausgebrochen werden könnten. Die historischen Schmuckstücke wären damit zerstört. Also bietet er den Dieben eine Belohnung: 1,3 Millionen Euro, sollten die Schmuckstücke zurückgegeben werden.

Die Diebe waren am 25. November in den frühen Morgenstunden in das Museum eingedrungen. Unbemerkt vom Wachpersonal hatten sie zahlreiche Schmuckstücke aus einer Vitrine gestohlen. Aufnahmen einer Überwachungskamera, die oben in diesem Artikel im Video zu sehen sind, zeigen den Tathergang in den frühen Morgenstunden.

Bisher fehlt jede Spur

Staatsanwaltschaft und Polizei des Landes Sachsen hatten bereits kurz nach dem Raub eine Belohnung von 500.000 Euro ausgelobt – für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder dem Auffinden des Diebesguts führen. Von den Tätern und dem Schmuck fehlt aber weiterhin jede Spur.

Oben im Video sehen Sie, wie der Privatermittler Joseph Resch die Belohnungssumme in bar präsentierte sowie Aufnahmen der Überwachungskamera aus dem Museum.