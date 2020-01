Nichts bemerkt

Belgischer Busfahrer fährt nach Messerattacke weiter

10.01.2020, 20:12 Uhr | dpa

Zwei Linienbusse stehen an einem Busbahnhof: Der Busfahrer bemerkte erst im Depot, dass er schwer verletzt war (Symbolbild). (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

In Belgien ist ein Busfahrer während seiner Pause angegriffen und dabei mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Er bemerkte davon jedoch nichts – und fuhr noch über zwölf Kilometer bis ins Depot.

Mit lebensgefährlichen Stichwunden im Körper ist ein Busfahrer in Belgien noch etliche Kilometer bis zu seiner Endstation gefahren. Ein Unbekannter hatte den Chauffeur nach Justizangaben vom Freitag bei einer Zigarettenpause in Kontich angegriffen. Das Opfer habe zehn Stichwunden an Bauch, Hals, Beinen und Armen davongetragen.



Trotzdem setzte sich der Mann wieder ans Steuer und fuhr den Überlandbus gut zwölf Kilometer nach Lier und von dort weiter ins Depot. "Wahrscheinlich stand er unter Schock", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Erst im Depot bemerkte er, dass er Stichwunden erlitten hatte, und seine Kollegen riefen die Polizei."

Der Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ob der 58-Jährige den Täter kannte, blieb zunächst unklar, weil er kaum vernehmungsfähig war. Der Angreifer verließ den Tatort zu Fuß.