Rekorde erwartet

Wo am Wochenende frühlingshafte Temperaturen warten

Sonnenanbeter genießen den milden April am Bodensee: Am Wochenende könnten Temperaturrekorde für diese Jahreszeit geknackt werden – es wird ungewöhnlich mild. (Quelle: imago images)

Das Wochenende wird vielerorts stürmisch und außergewöhnlich mild. Bis zu 20 Grad werden erwartet – und das mitten im Februar. Es könnten sogar Rekorde fallen.

Vom Winter hat Deutschland bisher nicht viel gesehen, dafür ist der (sehr zeitige) Frühling längst spürbar. Die Luft ist mild, die Vögel zwitschern und die ersten Krokusse und grünen Knospen zeigen sich, an manchen Sträuchern blüht es schon. Am Wochenende werden bis zu 20 Grad erwartet. Deutlich zu mild für diese Jahreszeit.

Ob das Thermometer auch in Ihrer Region solche Werte anzeigen soll, sehen Sie in der folgenden Karte. Fahren Sie dazu einfach mit der Maus über die Deutschlandkarte und lassen Sie sich die Werte für Samstag, Sonntag und Montag anzeigen.

In einigen Regionen könnten gar Temperaturrekorde geknackt werden. Etwa in Freiburg: 1958 wurde dort der bisherige Höchstwert von 21 Grad Mitte Februar gemessen. Bei sonnigem Wetter könnte dieser am Sonntag durchaus fallen, heißt es von der Meteogroup.

Auch im Norden, zum Beispiel in Hannover, könnten neue Februarhöchstwerte ermittelt werden. Am Sonntag werden dort 17 Grad erwartet – trotz Wolken am Himmel. Der Rekord von 1990 liegt ebenfalls bei diesem Wert.



Zum Vergleich: In Deutschland gab es auch schon Winter, in denen die Temperaturen unter die Minus-Zwanzig-Grad-Marke gerutscht sind. Etwa im Jahr 2012. Damals wurden im Erzgebirge bis zu -28 Grad im Februar gemessen.