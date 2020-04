Aktuelle Zahlen

Coronavirus in Deutschland – mehr als 1.500 Tote, fast 100.000 Infizierte

05.04.2020, 18:19 Uhr | dpa, t-online.de

Infizierten-Zahlen in Deutschland-Karte: So ist die Lage in der Bundesrepublik

Das Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus. Mehr als 20.000 Fälle wurden offiziell bestätigt. Eine Animation zeigt, wie sich das Virus in Deutschland verbreitet. (Quelle: t-online.de)

