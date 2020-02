Wie eine schwere Grippewelle

So könnte sich das neue Coronavirus ausbreiten

Wie bei einer schweren Grippewelle: So könnte sich das Coronavirus nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Deutschland verbreiten. (Quelle: t-online.de)

Das neue Coronavirus könnte sich ähnlich verbreiten wie eine schwere Grippewelle. Das vermutet das Robert Koch-Institut. Eine Animation zeigt, wie das in Deutschland aussehen könnte.

Das neue Coronavirus breitet sich weiter in Deutschland aus. Es gibt erste Fälle in Hamburg und Hessen, weitere Infizierte in Nordrhein-Westfalen. Krisenstäbe in den betroffenen Regionen versuchen, die Lage unter Kontrolle zu behalten. Wie sich das Virus genau verbreiten wird, ist aber derzeit noch unklar.

Für das Robert Koch-Institut spricht aktuell vieles dafür, dass sich das neue Coronavirus ähnlich wie eine schwere Grippewelle in Deutschland verteilen wird. Eine Animation des Instituts zeigt, wie das aussehen könnte.

Die Animation sehen Sie in unserem Video. Darin erklärt der Leiter des Robert Koch-Instituts auch, welche weiteren Parallelen und welche Unterschiede es zwischen dem neuen Coronavirus und einer Grippewelle gibt.