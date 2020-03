Ein Horrorszenario: Wir sollten alle Großveranstaltungen absagen

Pro

Ja, wir müssen die Welle der Infektionen abflachen

Großveranstaltungen wie Messen und Sportereignisse abzusagen, ist richtig. Das Problem ist schlicht: Alle Besucher streben anschließend in viele Richtungen auseinander – im Fall der ITB hätte sich das Virus anschließend weltweit verteilt. Für Epidemiologen ein Horrorszenario, weil sich das Virus so rasant verbreiten kann und Infektionsketten dann nicht nachvollzogen werden können. Steckt dagegen ein Angestellter seine Kollegen an, ist zumindest klar, wer anschließend in Quarantäne muss. Deshalb ist die Entscheidung des Krisenstabs der Bundesregierung richtig.

Was andere große Sportveranstaltungen angeht (Fußball-Bundesliga, Lauf-Wettbewerbe, Parteitage), ist das Problem ähnlich gelagert. Das zeigt der Fall des in Nordrhein-Westfalen infizierten Ehepaars, das mit 400 anderen Jecken eine Karnevalsveranstaltung besucht hatte. Anschließend mussten alle Besucher und deren Familien in Quarantäne, um weitere Erkankungen auszuschließen. Mehr als 1.000 Menschen sitzen nun in ihren Häusern und Wohnungen fest. Stellen Sie sich dieses Szenario für ein ausverkauftes Fußballstadion vor. Mehr als 100.000 Menschen müssten anschließend in Quarantäne.

Klar, die Corona-Fallzahlen in Deutschland sind derzeit noch sehr gering. Experten sind sich aber einig: Es gilt, die Infektionswelle auseinanderzuziehen. Heißt: Das Virus wird sich verbreiten, aber je langsamer das geht, desto weniger Chaos entsteht. Die Welle der Infektionen muss möglichst flach sein. Je mehr Menschenansammlungen vermieden werden können, ohne große Auswirkungen auf Wirtschaft und öffentliches Leben, desto besser.

Dann können Krankenhäuser alle ernsthaft Erkrankten behandeln, ohne dass Engpässe entstehen. Es gilt also: Panik ist unnötig, aber Großveranstaltungen sind nun wirklich unnötig. Zumal die Absage von Sportveranstaltungen uns nur eines kostet: ein bisschen Spaß.