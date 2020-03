Infektionskurven als Videoanimation

Kampf gegen Corona: Diese Länder zeigen, wie es gehen kann

Die Coronavirus-Krise könnte uns noch monatelang beschäftigen. Die Infektionskurven zeigen in Europa und den USA steil nach oben. Doch es gibt auch Länder, in denen es deutlich positiver aussieht.

Noch vor gut zwei Wochen konnten wir Statistiken entnehmen, dass weltweit mehr als die Hälfte der mit dem Coronavirus infizierten Menschen bereits wieder genesen waren. Die Kurve der Heilungen stieg stärker an, als die der Neuinfektionen. Das hat sich mittlerweile geändert.

Seitdem der Erreger SARS-CoV-2 Europa und die USA erreicht hat, steigt die Rate der Neuinfektionen weltweit rasant an. Doch es gibt auch Länder, in denen die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung offenbar besser gefruchtet haben, als in Italien oder Deutschland.

Wie die Rate der Neuinfektionen in Deutschland, Italien oder den USA im weltweiten Vergleich aussieht und in welchen Ländern die Maßnahmen offenbar früh gegriffen haben, sehen Sie in unseren Animationen oben – oder hier.