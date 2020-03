Tour endet tödlich

Kempen: Traktor überfährt 61-jährige Radfahrerin

27.03.2020, 13:47 Uhr | dpa, t-online.de, joh

In einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen ist ein Ehepaar zu einer Radtour unterwegs. Die Tour endet mit einem Verkehrsunfall, den die 61-Jährige nicht überlebt.

Eine 61-jährige Radfahrerin ist in der Nähe der nordrhein-westfälischen Stadt Kempen auf tragische Weise ums Leben gekommen: In dem Dorf Kempen-St.Hubert ist sie beim Abbiegen von einem Traktor überrollt und dabei getötet worden.

Der 53-jährige Fahrer habe die Frau beim Herausfahren aus einem Hof übersehen, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Die 61-Jährige wollte von einem Radweg nach links in die Hofzufahrt einbiegen. Gerufene Einsatzkräfte hätten noch versucht, die Frau wiederzubeleben. "Das war leider vergeblich", erklärte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Viersen t-online.de. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die Frau war mit ihrem Ehemann unterwegs. Er blieb unverletzt. In Fällen wie diesem werden von der Kreisleitstelle der Feuerwehr meist auch die Notfallseelsorge alarmiert. "Ich bin mir sicher, dass das auch hier geschehen ist", erklärte der Polizeisprecher.