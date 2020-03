Coronavirus überlebt

95-jährige nach Covid-19: "Ich hatte keine Angst"

29.03.2020, 17:45 Uhr | rtr, ssp, nl

In ihrem Alter hat Gertrude Fatton schon so manches durchgestanden. Nun hat die 95-Jährige darüber hinaus die Lungenerkrankung Covid-19 überlebt – und erzählt wie sie die Zeit gemeistert hat.



In der Schweiz wächst die Zahl der Infizierten am Sonntag auf 14.336 von 13.213 am Vortag, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Die Zahl der Todesopfer steigt um 22 auf 257. Doch auch in der Krise gibt es Geschichten von Covid-19-Patienten, die gut ausgehen.

Im Alter von 95 Jahren hat Gertrude Fatton schon so manches erlebt. Nun hat die Schweizerin im hohen Alter noch eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. "Ich hatte keine Angst vor dem Tod", sagt die 95-Jährige nach ihren Erfahrungen auf der Intensivstation. Eine künstliche Beatmung lehnte sie gegen den ärztlichen Rat kategorisch ab.

