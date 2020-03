Kind schwer verletzt

Vater fährt Tochter mit Traktor an

31.03.2020, 11:18 Uhr | t-online.de, dpa, joh

Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild): In Rot am See ist ein Kind so schwer verletzt worden, dass es mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. (Quelle: onw-images/imago images)