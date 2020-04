Corona-Isolation

Deutsche wird in Peru festgehalten: "Wie im Gefängnis"

02.04.2020, 19:53 Uhr | hak, rtr

"Haben alle Angst": Jacqueline Kamp berichtet per Video von haarsträubenden Umständen in Peru. (Quelle: Reuters)

Die deutsche Touristin Jacqueline Kamp sitzt seit drei Wochen mit 70 anderen Urlaubern in Cusco in einem Hostel fest. Raus darf hier niemand, eine Stunde Hofgang am Tag sei erlaubt, erzählt die Studentin. (Quelle: Reuters)

Deutsche in Hostel in Peru festgehalten: „Ist hier wie im Gefängnis“

Die deutsche Touristin Jacqueline Kamp sitzt seit drei Wochen mit 70 anderen Urlaubern in Peru in einem Hostel fest. In einem Video berichtet die junge Frau, wie sie Behörden und der Polizei ausgeliefert ist.

Ein Sonntagabend in der Stadt Cusco in Peru: Das Gesundheitsamt holt ohne Vorwarnung drei deutsche Urlauber aus einem Hostel heraus, sprüht sie mit Chlor ein und bringt sie in ein anderes Hotel. So erzählt es Jacqueline Kamp aus Berlin, die hier wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie seit drei Wochen festsitzt.

"Jeden Tag entscheidet das Gesundheitsministerium Cusco was Neues [Anm.d.R.: gemeint ist wohl das Gesundheitsamt der Stadt]", berichtet die 26-Jährige. Seit dem 16. März ist sie in dem Hostel gefangen, mit ihr 22 weitere Deutsche. Nur eine Stunde am Tag dürfen sie ins Freie, der Zugang zu Trinkwasser ist limitiert.



Wie es der jungen Frau vor Ort ergeht und was sie von den deutschen Behörden dazu hört, erfahren Sie im Video oben oder wenn Sie hier klicken.