Zweite Welle droht

Steigt das Infektionsrisiko durch Lockerungen wieder?

In Deutschland wurden erste Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen durchgesetzt. Doch war das zu früh? Mediziner und Virologen warnen bereits jetzt vor einer zweiten Infektionswelle.



Seit Ende März gelten in Deutschland strenge Kontaktbeschränkungen, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Jetzt sollen schrittweise vorsichtige Lockerungen eintreten. Für einige Mediziner und Virologen ist das jedoch ein Grund zur Sorge. Denn damit steigt das Risiko einer zweiten Infektionswelle.

Die erste bahnte sich in Deutschland ab Mitte März an. Immer rasanter stieg die Anzahl nachgewiesene Neuinfizierten an. Rückwirkend betrachtet zeigt sich anhand von Grafiken, wie sich die Maßnahmen bis jetzt auf die Infektionsketten auswirkten. Diese Szenarien drohen sich nun in einer stärkeren Welle zu wiederholen.

Wovor Mediziner jetzt warnen, warum die Lockerungen ein Risiko darstellen und wie sich die Maßnahmen bislang auf die Entwicklung von Neuinfektionen in Deutschland auswirkten, sehen Sie oben im Video oder, wenn Sie hier klicken.