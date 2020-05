Tödlicher Unfall

Mann in Sachsen-Anhalt von Rasentraktor überrollt

04.05.2020, 10:44 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist es zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen: Ein Mann wurde von einem Rasentraktor überrollt, mit dem er selbst gemäht hatte. Wie es dazu kam, wird derzeit ermittelt.

Ein 59-Jähriger ist in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land im Landkreis Mansfeld-Südharz unter einen Rasentraktor geraten und ums Leben gekommen. Der Mann hatte auf einem Betriebsgelände gemäht, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Aus bisher unklarer Ursache geriet er dabei am Mittwoch unter das Fahrzeug und wurde überrollt.

Die Polizei leitete wegen des Arbeitsunfalls im Ortsteil Amsdorf ein Todesermittlungsverfahren ein. Bisher gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte der Sprecher.