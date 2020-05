Am bayerischen Schliersee

Wanderer in den Alpen tödlich verunglückt

11.05.2020, 09:36 Uhr | dpa

Hubschrauber der Bergrettung in Bayern: Ein Wanderer ist am Wochenende tödlich verunglückt. (Quelle: imago images)

Beim Wandern am Schliersee verliert ein Mann den Halt. Er stürzt hundert Meter in die Tiefe. Die Rettungskräfte können ihm nicht mehr helfen.

Ein 61 Jahre alter Mann ist an der Brecherspitz in den Schlierseer Bergen tödlich verunglückt. Der Wanderer aus Unterföhring (Landkreis München) war am Sonntag gegen 17.30 Uhr mit seiner Familie am Berg unterwegs gewesen, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Während des Abstiegs verlor er den Halt und stürzte etwa 100 Meter steiles Gelände hinab. Die Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen, er starb noch an der Unfallstelle.