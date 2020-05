In Schlangenlinien unterwegs

Lkw-Fahrer will Zahnschmerzen mit Alkohol betäuben

14.05.2020, 14:03 Uhr | dpa

Er hatte Zahnschmerzen und wollte diese mit Alkohol betäuben: Ein Lkw-Fahrer musste erst seinen Führerschein abgeben, bekam dann aber Hilfe von der Polizei.

Seine starken Zahnschmerzen hat ein Lastwagenfahrer in Oberfranken mit ordentlich Alkohol betäuben wollen. Der 39-Jährige trank so viel, dass er mit seinem 40-Tonner auf der Autobahn 9 bei Gefrees im Landkreis Bayreuth Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beamte zogen ihn aus dem Verkehr und stellten bei einem ersten Test gut 2,5 Promille fest.



Seinen Führerschein zogen die Ermittler ein und halfen ihm dann bei der Linderung der Schmerzen: Für seinen abgebrochenen Zahn vermittelten sie die Behandlung bei einem Zahnarzt.