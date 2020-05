Feiertagswetter

"Tolle Pfingsttage" in Deutschland – fast überall

Pünktlich zum langen Wochenende zeigt der Wettertrend gen Sommer, doch nicht alle Regionen Deutschlands sind gleich gesegnet. Teils liegen zehn Grad zwischen den Tageshöchsttemperaturen. Wie sieht es bei Ihnen aus?

"Es werden tolle Pfingsttage vom Wetter her", verspricht Meteorologe Oliver Klein von der Meteogroup t-online.de. Bei den Vorhersagen kein Wunder! Der Trend auf dem Thermometer steigt klar nach oben. Aber einen Schritt nach dem anderen.

Am Donnerstag bedeckt ein kompaktes Wolkenfeld Teile des Himmels

Am Donnerstag dürfen sich der Westen, Südwesten und der Norden über viel Sonne freuen, zwischen Alpen oder Neiße bedeckt hingegen ein kompaktes Wolkenfeld den Himmel. Zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und den Alpen kann es durchaus hier und da kleinere Schauer geben.

Das Thermometer steigt in Braunschweig aber schon auf 20 Grad, ebenso in Aachen. Leipzig bleibt ein Grad darunter, Stuttgart erwartet 22 Grad. Etwas wärmer wird es noch entlang des Rheins mit bis zu 23 Grad. Jacke und Pullover empfehlen sich an der Küste, an Nord- und Ostsee bleibt es mit maximal 14 Grad ziemlich frisch.

Der Freitag trumpft mit viel Sonne auf

"Am Freitag erwartet Deutschland insgesamt viel Sonne", verspricht der Wetterexperte. Im Osten und Südosten ziehen aber auch immer wieder Wolkenfelder über den Himmel. Es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen ähneln denen des Vortags.

So erwartet München 17 Grad, Erfurt 18 und Hamburg 21 Grad. In Trier steigt das Thermometer voraussichtlich auf 22 Grad, entlang des Rheins werden bis zu 24 Grad erwartet. Nur die Küsten bleiben wieder zurück, 15 Grad im Tageshöchst.

Zum Wochenende setzt sich der positive Trend fort

Erfreulich: Zum Wochenende setzt sich der Trend mit viel Sonne und steigenden Temperaturen fort. "Der Samstag wird insgesamt sehr freundlich. Auch wenn es immer mal ein paar Wolken gibt", sagt Klein. Lediglich im Erzgebirge, der Lausitz, dem Bayerischen Wald und entlang der Alpen sind überhaupt noch Schauer möglich. Das wird aber die Ausnahme sein.

Im Westen steigt das Thermometer voraussichtlich weiter, bis zu 25 Grad sind drin. Nur am Rande des Erzgebirges im Voigtland, in Passau und auf Rügen bleibt es mit 15 beziehungsweise 14 Grad weiter ziemlich frisch. Berlin erwartet bei einem Mix aus Sonne und Wolken 19 Grad, genauso wie Lindau.

Am Sonntag kann es hier und da zu Schauern kommen

Der Sonntag weist eine etwas höhere "Schauerneigung" auf als der Vortrag, verrät der Wetterexperte. Betroffen sind Thüringen, das Fränkische und der Großraum von München, außerdem eine Linie zwischen Alpen und Brandenburg. Dort kann es auch vereinzelt Gewitter geben. Der Rest des Landes lebt unter einem Himmel, an dem Sonne und Wolken sich abwechseln.

In Memmingen wird das Thermometer wohl 16 Grad anzeigen, in Magdeburg 19. Bremen erwartet 20 Grad, Köln sogar 22. An den Küsten bleibt es kühler. Vor allem an der Ostsee, denn da bläst der Wind vom Meer her. Rügen, Usedom und Hiddensee werden wohl neben den Höhenlagen die kühlsten Fleckchen Deutschlands sein.

Pfingstmontag macht Sommerlaune

Und dann ist auch schon Juni – und siehe da: Fast überall steigen die Temperaturen. Vielerorts wird der Feiertag mit Sonne satt erstrahlen. Einzig im Passauer Land und im Südosten Bayerns sind noch Schauer möglich.

Der Wind dreht in südwestliche Richtung, entlang des Rheins können die Thermometer auf bis zu 27 Grad steigen, auch im nördlichen Aachener Land wird es sommerlich warm. In Kiel an der Küste wird es mit 16 Grad noch recht frisch bleiben, in der Stadt aber kann das Thermometer durchaus auf 20 Grad steigen, sagt Oliver Klein. Hof erwartet 19 Grad. In Berlin sind bis zu 23 Grad drin, in Düsseldorf sogar 26.

"Das Pfingstwetter wird den meisten zum Baden noch etwas zu frisch sein, aber für Radtourden, Spaziergänge oder zum Wandern ist das Wetter perfekt." So hat der Meteorologe gleich ein paar Freizeittipps parat. Außerdem verrät er, dass der Wettertrend weiter Richtung Sommer zeigt.

"Es wird weiter wärmer. Von Westen her kommt schwüle Luft, am Dienstag kann es schon ein mal gewittern, aber viel passiert nicht." Und dann sagt er: "Mitte nächster Woche können wir im Westen dann auch die 30-Grad-Marke knacken."