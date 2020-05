Arm musste amputiert werden

Fünfjährige bei Explosion in Hameln schwer verletzt

31.05.2020, 16:39 Uhr | dpa

In Niedersachsen ist es zu einem schweren Unglück gekommen: Ein kleines Mädchen wird durch eine Verpuffung von Gasen so schwer verletzt, dass ihr ein Arm abgenommen werden muss. Doch nicht nur die Fünfjährige erleidet Verletzungen.

Bei einer Verpuffung in einer Kleingartenanlage in Hameln hat ein fünf Jahre altes Mädchen einen Arm verloren. Auch seine 39 Jahre alte Mutter erlitt schwere Verletzungen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend, als zwei Männer mit einem Winkelschleifer ein altes Benzinfass aufschneiden wollten. Dabei entzündeten sich Gase im Fass. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Zuerst hatte NDR 1 Niedersachsen über das Unglück berichtet.