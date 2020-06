B17 bei Denklingen

Mutter und drei Jugendliche sterben bei Unfall in Bayern

03.06.2020, 22:07 Uhr | AFP

Die Unfallstelle an der Bundesstraße 17 bei Denklingen: Die vier Insassens des Wagens starben noch vor Ort. (Quelle: Hans-Helmut Herold/dpa)

In Südbayern ist ein Lastwagen in ein Auto gekracht, in dem eine Mutter, ihre zwei Töchter und eine Bekannte saßen. Die Bundesstraße 17 war stundenlang voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße in Südbayern sind am Mittwochnachmittag vier Menschen getötet worden, darunter drei Jugendliche. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten ein Lastwagen und ein Auto auf der B17 bei Denklingen südwestlich von München. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben kam das Auto aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der dreispurigen Bundesstraße und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Alle vier Opfer seien noch an der Unfallstelle gestorben.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, handelte es sich bei den Toten um eine 49-jährige Frau, ihre beiden Töchter im Alter von zwölf und 14 Jahren sowie um eine 14-jährige Bekannte. Der 58-jährige LKW-Fahrer erlitt demnach einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B17 wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst einschließlich zweier Rettungshubschrauber waren im Einsatz.