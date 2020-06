Leck in russischem Kraftwerk

Satellitenaufnahmen zeigen Ausmaß der Öl-Katastrophe

21.000 Tonnen Treibstoff entweichen aus dem dem Tank eines Kraftwerks, gelangen in Fluss und Boden. Aufnahmen eines Satelliten zeigen jetzt: Die Folgen des Vorfalls in Sibirien sind sogar im All zu sehen.

Rund eine Woche nach dem Auftreten eines Lecks in einem Wärmekraftwerk wird das Ausmaß der Ölpest in Russland immer deutlicher. Laut der staatlichen Umweltbehörde waren Ende Mai 15.000 Tonnen Treibstoff aus dem Tank des Kraftwerks in den Fluss Ambarnaja gelaufen, weitere 6.000 Tonnen sind im Untergrund versickert.

Schon die oberflächliche Verschmutzung ist so groß, dass sie auch aus dem All zu sehen ist. Satellitenaufnahmen, die die europäische Weltraumagentur Esa veröffentlichte, zeigen die Ausbreitung des Ölteppichs auf dem Gewässer.



