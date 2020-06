Flugplatz in Hessen

Kleinflugzeug stürzt in der Nähe von Gießen ab

07.06.2020, 10:57 Uhr | dpa

Gießen: Einsatzkräfte und Unfallermittler stehen an der Absturzstelle. Am Flugplatz im Stadtteil Lützellinden ist am Samstag ein Flugzeug abgestürzt. (Quelle: dpa)