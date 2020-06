Wegen hoher Geschwindigkeit

Auto kracht in geparkten Lastwagen: 20-Jähriger stirbt

15.06.2020, 12:22 Uhr | dpa

Blaulicht der Polizei: Ein 20-Jähriger starb bei einem Unfall an der A7. (Quelle: Martin Dziade/imago images)

An der Auotbahn 7 ist es zu einem Unfall mit einem Todesopfer gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr in einen parkenden Lkw. Die Ermittler haben einen Verdacht, wie es dazu kam.

Ein 20 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 bei Memmingen in das Heck eines parkenden Lastwagens gefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Mit "hoher Geschwindigkeit" unterwegs

Den Angaben zufolge war der Mann mit "hoher Geschwindigkeit" auf den Parkplatz gefahren und dann in den ordnungsgemäß abgestellten Sattelzug gekracht. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall in der Nacht zum Montag unverletzt.

Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Der Unfallwagen wurde mit einem Kran aus dem Lastwagen geborgen. Der Parkplatz auf der bayerischen Seite der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern war bis in die Morgenstunden gesperrt.