Hintergründe unklar

Jet der US Air Force in Nordsee abgestürzt

15.06.2020, 12:29 Uhr | t-online.de, joh

Eine Maschine der US Air Force, die in Großbritannien stationiert war, ist offenbar in der Nordsee abgestürzt. Bislang gibt es wenig Informationen zum Unglück. Ob der Pilot überlebte, ist noch unklar.

Ein Jet der US Air Force soll in der Nordsee nahe der englischen Stadt Middlesbrough abgestürzt sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Wie die Royal Air Force Station Lakenheath in einer Presseerklärung mitteilt, soll es zu dem Unglück gegen 9.40 Uhr am Montagmorgen gekommen sein. Stationiert war der US-Kampfjet: Modell F-15C Eagle, offenbar in Soffolk, Großbritannien.

Die Maschine soll sich demnach auf einem Routine-Trainingsflug befunden haben, nur der Pilot sei an Bord gewesen. Ob der Mann überlebte, teilte Lakenheath noch nicht mit. Eine Such- und Rettungsstation sei gestartet worden. Die Ursachen für den Absturz seien noch unklar.