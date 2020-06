Identität der Opfer unklar

Sachsen-Anhalt: Drei Menschen verbrennen in Unfallauto

Ausgebranntes Auto nach dem Unfall: Bei Aschersleben in Sachsen-Anhalt sind die drei Insassen eines Autos in den Flammen ums Leben gekommen. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Plötzkau)

Nach einem Unfall bei Aschersleben im Salzlandkreis sind die drei Insassen eines Autos in dem Fahrzeug verbrannt. Die Polizei weiß bisher nicht, wer die Unfallopfer sind.

Drei Menschen sind im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt in einem Pkw verbrannt, nachdem das Auto gegen einen Baum geprallt war, sich überschlagen und auf dem Dach liegend Feuer gefangen hatte. Das bestätigte die Polizei Bernburg auf Anfrage von t-online.de.

Mehrere Feuerwehren waren am Dienstagnachmittag wegen eines Brandes an einer Landesstraße zwischen Schackenthal und Bründel bei Aschersleben alarmiert worden. Dort konnten die Einsatzkräfte den Angaben zufolge nichts mehr für die Menschen im brennendenn Fahrzeug tun. "Ein für alle Einsatzkräfte, egal ob Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei, physisch oder psychisch belastender Einsatz", schrieb die Freiwillige Feuerwehr Plötzkau in einer Mitteilung.



Unklar war zunächst auch noch, wer die Toten sind. Die Polizei weiß zwar, wer die Halterin des Fahrzeugs ist, konnte die Frau aber nicht erreichen. Die Identifizierung der Leichen werde sich sehr schwierig gestalten. Es sei auch unklar, warum der Wagen offenbar sofort Feuer gefangen habe. Die Staatsanwaltschaft ließ Spuren und Unfallfahrzeug sicherstellen.