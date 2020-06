Drama in Bayern

Rollstuhl gerät in Brand – 71-Jährige stirbt

25.06.2020, 17:18 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen (Symbolbild): In Oberfranken ist der Rollstuhl einer 71-Jährigen in Brand geraten. (Quelle: dpa)

Der Rollstuhl einer 71-Jährigen fängt in Oberfranken Feuer. Die Frau wird leblos und mit schweren Brandverletzungen auf der Terrasse entdeckt. Die Ermittlungen laufen.



Nach einem Brand an ihrem Rollstuhl ist eine 71 Jahre alte Frau in Oberfranken gestorben. Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich um einen Unfall, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte entdeckten die 71-Jährige am Mittwochabend leblos auf der Terrasse eines Wohnhauses in Wiesenthau (Landkreis Forchheim). Sie hatte schwerste Brandverletzungen erlitten.



An dem Rollstuhl war ein medizinisches Gerät befestigt, das das Feuer verursacht oder beschleunigt haben könnte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten laut Polizei an.