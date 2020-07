Kollision bei Karlsbad

Mehrere Menschen sterben bei Zugunglück in Tschechien

07.07.2020, 17:32 Uhr | dpa, sth

Tragischer Unfall in Tschechien: Zwei Züge kollidieren in der Nähe von Karlsbad. Mindestens zwei Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Rettungskräfte rückten sogar aus Deutschland an.

Foto z místa nehody, srážka se stala v lesním úseku = těžko přístupný terén pro záchranáře pic.twitter.com/CIdoJbIoMQ — Janis Aliapulios (@janis_ali) July 7, 2020

Beim Frontalzusammenstoß zweier Personenzüge in Tschechien hat es Tote und Verletzte gegeben. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen und rund 30 verletzt worden, berichtete das öffentlich-rechtliche Fernsehen CT am Dienstag unter Berufung auf die Rettungskräfte vor Ort.

Ein Rettungshubschrauber war unterwegs zur Unglücksstelle zwischen den Gemeinden Pernink und Nove Hamry im Westen des Landes. Auch Einsatzkräfte aus dem benachbarten deutschen Bundesland Sachsen wurden alarmiert und die Krankenhäuser der Region in Bereitschaft versetzt.

Unfall zwischen Karlsbad und Johanngeorgenstadt

Die Züge befanden sich auf der Strecke zwischen dem westböhmischen Bäderort Karlsbad (Karlovy Vary) und dem sächsischen Johanngeorgenstadt. Die kurvenreiche Trasse führt über den Erzgebirgskamm. Warum die Züge zusammenstießen, war zunächst unklar.